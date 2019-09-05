ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева поженились, пишет агентство «Москва».



Отмечается, что Ивлеева взяла фамилию мужа – Узенюк. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц — там указано, что Ивлеева, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, поменяла фамилию. Запись была внесена 3 сентября.



Молодожены уже отмечают медовый месяц, путешествую на яхте по побережью Средиземного моря.