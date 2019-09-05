05.09.2019, 17:53
Ивлеева вышла замуж за Элджея
ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева поженились, пишет агентство «Москва».
Отмечается, что Ивлеева взяла фамилию мужа – Узенюк. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц — там указано, что Ивлеева, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, поменяла фамилию. Запись была внесена 3 сентября.
Молодожены уже отмечают медовый месяц, путешествую на яхте по побережью Средиземного моря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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