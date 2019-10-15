ИА «Ореанда-Новости». Гравюру Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско.

По информации, предоставленной телекомпанией CBS, в художественной галерее Dennis Rae Fine Art было совершено ограбление. Украли произведение Сальвадора Дали «Горящий жираф».

Стоимость украденной работа Дали оценивается в 20 тысяч долларов.

Сотрудник галереи Рашад Хопкинс рассказал, что произошло. Во время происшествия он находился в галерее один. В какой-то момент он отвернулся от работы художника, которая находилась в передней части помещения. Однако, когда он повернулся обратно, гравюра уже исчезла.

На камерах видно, как из галереи выбегает человек с гравюрой в руках. Злоумышленнику понадобилось на всю операцию всего 30 секунд.