Хаим Каневский и Гершон Эдельштейн осудили организаторов состязания в том, что они "оскверняют шаббат".Изменить что-либо и следовать всем нормам религиозного канона не получается, поэтому израильские раввины призвали всех евреев молиться, чтобы заслужить прощение и милосердие высших сил. В проведении "Евровидения - 2019" в субботу, в день, когда всем иудеям положено отдыхать, авторы письма видят угрозу в их "пребыванию на Святой Земле".Заключительный этап песенного конкурса состоится 18 мая.Это репетиции финалистов конкурса и проверка аппаратуры. Именно этот факт и возмутил двух ортодоксальных представителей иудаизма.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил лидерам ультраортодоксальных партий, что израильское правительство не имеет отношения к проведению «Евровидения» в шаббат.Ранее выбор лучшей европейской песни должен был состояться в Иерусалиме.За всё время существования "Евровидение" проходит на израильской земле в третий раз. В 2019 году он состоится в выставочном центре Тель-Авива.