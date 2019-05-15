15.05.2019, 17:15
Израильские раввины недовольны "Евровидением"
ИА "Ореанда-Новости" Проведение международного музыкального конкурса "Евровидение" в субботу стало причиной опубликования письма двух израильских раввинов. Хаим Каневский и Гершон Эдельштейн осудили организаторов состязания в том, что они "оскверняют шаббат".
Условия проведения конкурса таковы, что многие евреи вынуждены работать в священный для иудеев день, говорится в письме. Изменить что-либо и следовать всем нормам религиозного канона не получается, поэтому израильские раввины призвали всех евреев молиться, чтобы заслужить прощение и милосердие высших сил. В проведении "Евровидения - 2019" в субботу, в день, когда всем иудеям положено отдыхать, авторы письма видят угрозу в их "пребыванию на Святой Земле".
Заключительный этап песенного конкурса состоится 18 мая. Несмотря на то, что сам концерт пройдёт вечером, после завершения шаббата, днём организаторам предстоит выполнить много работы, связанной с техническим обеспечением конкурса. Это репетиции финалистов конкурса и проверка аппаратуры. Именно этот факт и возмутил двух ортодоксальных представителей иудаизма.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил лидерам ультраортодоксальных партий, что израильское правительство не имеет отношения к проведению «Евровидения» в шаббат. Власти Израиля уже знали, что финал будет проведён в субботу, именно поэтому и перенесли подведение итогов в Тель-Авив. Ранее выбор лучшей европейской песни должен был состояться в Иерусалиме.
За всё время существования "Евровидение" проходит на израильской земле в третий раз. В 2019 году он состоится в выставочном центре Тель-Авива. Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев, который выступит завтра в полуфинале.
Условия проведения конкурса таковы, что многие евреи вынуждены работать в священный для иудеев день, говорится в письме. Изменить что-либо и следовать всем нормам религиозного канона не получается, поэтому израильские раввины призвали всех евреев молиться, чтобы заслужить прощение и милосердие высших сил. В проведении "Евровидения - 2019" в субботу, в день, когда всем иудеям положено отдыхать, авторы письма видят угрозу в их "пребыванию на Святой Земле".
Заключительный этап песенного конкурса состоится 18 мая. Несмотря на то, что сам концерт пройдёт вечером, после завершения шаббата, днём организаторам предстоит выполнить много работы, связанной с техническим обеспечением конкурса. Это репетиции финалистов конкурса и проверка аппаратуры. Именно этот факт и возмутил двух ортодоксальных представителей иудаизма.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил лидерам ультраортодоксальных партий, что израильское правительство не имеет отношения к проведению «Евровидения» в шаббат. Власти Израиля уже знали, что финал будет проведён в субботу, именно поэтому и перенесли подведение итогов в Тель-Авив. Ранее выбор лучшей европейской песни должен был состояться в Иерусалиме.
За всё время существования "Евровидение" проходит на израильской земле в третий раз. В 2019 году он состоится в выставочном центре Тель-Авива. Россию на конкурсе представляет Сергей Лазарев, который выступит завтра в полуфинале.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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