Местом проведения данного культурного мероприятия выбран Малый зал консерватории. Концерт пройдёт 3 октября.

Концерт для арфы с оркестром будет посвящён юбилейной дате основания класса арфы при Московской консерватории – классу исполняется сто сорок пять лет. На сцену Малого зала консерватории в этот вечер выйдут известные московские музыканты. Среди них арфисты Анастасия Алферова, Татьяна Емельянова, Элина Моруз, Ника Рябчиненко, Лилиана Сафиханова, Мария Федорова и Олеся Худолей. Сопровождать исполнение арфы будут флейтисты Мария Алиханова и Ева Бреннер, а также Камерный оркестр факультета исторического и современного исполнительного искусства столичной консерватории под управлением дирижёра Олега Худякова. В программе вечера прозвучат произведения советского композитора Рейнгольда Глиэра, австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта и немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Стоит отметить, что класс арфы при консерватории был создан в 1870 году. Первой его выпускницей стала Е. Дмитриева. Среди преподавателей по классу арфы первыми профессорами стали Ксения Эрдели и Мария Корчинская. Выпускники класса арфы Московской государственной консерватории неоднократно становились участниками международных конкурсов и лауреатами престижных музыкальных премий.

Начало концерта для арфы с оркестром запланировано на семь вечера. Концерт проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и на официальном сайте учреждения.