Концертная программа, которую Ф. Копачевский исполнит на сцене Большого зала, включает сочинения трёх выдающихся романтиков – Петра Ильича Чайковского, Роберта Шумана и Эдварда Грига.



В программе:

Чайковский – «Времена года», соч.37 bis.

Шуман – «Карнавал», соч.9.

Григ – Гинзбург – Сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Копачевский выступал с Мстиславом Ростроповичем, Евгением Колобовым, Владимиром Спиваковым, Михаилом Плетнёвым, Максимом Венгеровым, Евгением Бушковым. Его концерты регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании и во многих городах России. Особую популярность Копачевский приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK записал диск с фортепианными произведениями Шопена.

«Живой концерт — некое таинство, — считает Копачевский. — Мне бы хотелось, чтобы музыка выполняла своё предназначение. Каждый человек приходит на концерт со своим настроением и за разными эмоциями. И музыка должна дарить человеку то, что он хочет. Должна радовать, нести смысл».