6 июня в самом крупном Северо-западном федеральном округе было произведено официальное открытие светомузыкального гидродинамичного фонтана в Калининграде. Мероприятие было проведено совместно правительством и Сбербанком ввиду скорого начала Мирового футбольного чемпионата. Во время открытия присутствовали такие люди как: глава государства, областной губернатор и председатель правительства России.

В фонтан была встроена видео-лазерная проекция, многоэтапная система по очистке воды. Сооружение может так же выполнять функцию обучающего комплекса, благодаря способности транслировать видео, которое сопровождается разными звуками и переменами в работе фонтана. На экране из воды может быть отображена картинка 6 на 12 м, что не может не поражать своими масштабами.

Всего из фонтана бьют струи в количестве 330 штук. Их высота при желании может достигать 16 метров. Вокруг него находится оборудованная площадка с различными деревами, скамейками и дорожками для пешеходов. Всего на постройку объекта было потрачено около 150 миллионов рублей. Однако учитывая хорошо проделанную работу подобная цена не кажется столь астрономической для одного фонтана. Остаётся надеяться, что столь успешные проекты будут и далее строится на территории России. Не хотелось бы, что бы они повторяли судьбу Зенит арены.

Вообще это довольно хорошо, когда в стране происходят крупные события навроде чемпионатов мира. Это даёт дополнительный стимул заниматься благоустройством регионов, в надежде на значительную выручку. И зачастую именно за счёт неё удаётся покрыть буквально все расходы и даже пополнить бюджет. К примеру, прошлые Сочинские олимпийские игры удались на славу. Весь регион был благоустроен, а бюджет области, как и страны в целом, пополнился за счёт иностранных и внутригосударственных туристов.

Чемпионат мира по футболу же является более масштабным событием, затрагивающим благополучие многих регионов. Ввиду этого и позитивные перемены следует ожидать не только в столице, но и во все России в целом. Это не может не внушать оптимизм.