ИА «Ореанда-Новости». Жителям РФ подсказали эксперты, как нужно правильно готовиться к работе после новогодних праздников. Советы специалистов были приведены в материале "Москвы 24". 

Евгением Лавровым, работающим экспертом по тайм-менеджменту, заявлено, что жители РФ зачастую не выходят из дома все выходные. Он считает, что подобный отдых не дает возможность психике полноценно отдохнуть. Специалист советует выходить на улицу, чтобы, к примеру, в оставшиеся дни покататься на коньках. Он отметил, что это обязательно нужно сделать тем, у кого сидячий формат работы. 

Также Лавровым заявлено о необходимости составления плана на первую рабочую недели и в целом на год. В таком случае человек на станет ощущать себя потерянным. 

Врач Елена Дозорцева рассказала, что в праздники люди часто забывают о важности сна. Она дала совет наладить режим и спать по восемь часов. Она заявила, что войти плавно в рабочий режим позволит то, что всего два дня продлится первая рабочая неделя.