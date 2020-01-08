08.01.2020, 08:52
Жителям России подсказали, как необходимо готовиться к работе после праздников
ИА «Ореанда-Новости». Жителям РФ подсказали эксперты, как нужно правильно готовиться к работе после новогодних праздников. Советы специалистов были приведены в материале "Москвы 24".
Евгением Лавровым, работающим экспертом по тайм-менеджменту, заявлено, что жители РФ зачастую не выходят из дома все выходные. Он считает, что подобный отдых не дает возможность психике полноценно отдохнуть. Специалист советует выходить на улицу, чтобы, к примеру, в оставшиеся дни покататься на коньках. Он отметил, что это обязательно нужно сделать тем, у кого сидячий формат работы.
Также Лавровым заявлено о необходимости составления плана на первую рабочую недели и в целом на год. В таком случае человек на станет ощущать себя потерянным.
Врач Елена Дозорцева рассказала, что в праздники люди часто забывают о важности сна. Она дала совет наладить режим и спать по восемь часов. Она заявила, что войти плавно в рабочий режим позволит то, что всего два дня продлится первая рабочая неделя.
Евгением Лавровым, работающим экспертом по тайм-менеджменту, заявлено, что жители РФ зачастую не выходят из дома все выходные. Он считает, что подобный отдых не дает возможность психике полноценно отдохнуть. Специалист советует выходить на улицу, чтобы, к примеру, в оставшиеся дни покататься на коньках. Он отметил, что это обязательно нужно сделать тем, у кого сидячий формат работы.
Также Лавровым заявлено о необходимости составления плана на первую рабочую недели и в целом на год. В таком случае человек на станет ощущать себя потерянным.
Врач Елена Дозорцева рассказала, что в праздники люди часто забывают о важности сна. Она дала совет наладить режим и спать по восемь часов. Она заявила, что войти плавно в рабочий режим позволит то, что всего два дня продлится первая рабочая неделя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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