"Живой театр" представит в Санкт-Петербурге оригинальную версию оперы "Кармен"

11 января 2020-го года в Санкт-Петербурге в исполнении солистов и хора "Живого театра" состоится постановка знаменитой оперы "Кармен". Спектакль состоится на сцене Культурного Центра «Троицкий".



«Живой театр» начал своё существование в среде молодых начинающих музыкантов и с тех пор объединяет творческих людей и музыкантов Санкт-Петербурга. Опера «Кармен» стала уже четвёртой в репертуаре театра. Премьера спектакля состоялась в феврале 2019 года и он был представлен широкой публике на русском языке по оригинальному либретто известного российского либреттиста Юрия Димитрина. Постановка, которая состоится 11 января - уже на французском языке, но с диалогами на русском.



"Кармен" - невероятно драматичная опера, созданная выдающимся французским композитором Жоржем Бизе по одноимённому произведению Проспера Мериме. Её действие происходит в окрестностях Севильи и рассказывает о несчастной любви капрала Дона Хозе к цыганке Кармен. Первая постановка оперы состоялась в Париже в "Опера-Комик" в марте 1875-го года. "Кармен" считается одной из самых популярных опер в мире, а арии из великого произведения Бизе являются как постоянными составляющими концертов во всём мире, так и основой для других произведений искусства далеко за пределами оперы.





Художественный руководитель "Живого театра" – Татьяна Акаскина



Дирижёр, хормейстер – Екатерина Маринина



Концертмейстер – Алёна Аренкова





Партии в опере исполняют:



Кармен, цыганка – Екатерина Моисеева



Дон Хозе, капрал – Кирилл Сторчак



Микаэла, крестьянка – Ольга Маслова



Эскамильо, тореадор – Вячеслав Дусенко



Фраскита, цыганка – Екатерина Агафонова



Мерседес, цыганка – Марина Глушко



Данкайро, контрабандист – Павел Негоновский



Ремендадо, контрабандист – Сергей Баранов



Цунига, лейтенант – Денис Лаврентьев



Моралес, сержант – Таир Касумов



Лильяс Пастья, проводник – Константин Димент



В спектакле принимает участие хор "Живого театра".





Адрес КЦ "Троицкий": проспект Обуховской обороны, 223 (метро "Пролетарская")



Начало спектакля - в 19.00.

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