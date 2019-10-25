По словам американки, за "массаж веником" ей пришлось заплатить 85 долларов. Рассказывая об этом процессе, Уоррен отмечает, что сначала её нещадно хлестали и поглаживали березовым веником в течение 15 минут. Журналистка говорит, что в это время ей иногда становилось щекотно. После этого на неё вылили несколько вёдер воды. Одно ведро, по словам Уоррен, было наполнено ледяной водой, другие были с теплой водой.По словам Уоррен, поход в баню одновременно взбодрил её и подействовал на неё умиротворяюще. Она всем советует туристам сходить в России в баню.