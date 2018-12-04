ИА "Ореанда-Новости". Жюри российской национальной литературной премии "Большая книга" озвучило имена лауреатов. На первом месте оказалась Мария Степанова с произведением "Памяти памяти", второе место досталось Александру Архангельскому с книгой "Бюро проверки", третий приз жюри отдало роману Дмитрия Быкова "Июнь".

По итогам читательского голосования первый приз получил "Июнь" Быкова, второе место занял Андрей Филимонов и его роман "Рецепты сотворения мира", третьим стал Олег Ермаков с книгой "Радуга и Вереск". Специальную награду "За вклад в литературу" вручили Людмиле Петрушевской.

В рамках награждения также подвели итоги премии "Литблог", где отмечают работу книжных блогеров. Победителем стала автор Telegram-канала @greenlampbooks Евгения Лисицына.

В этом литературном сезоне финалистами стали восемь книг: "Радуга и Вереск" Олега Ермакова, "Люди черного дракона" Алексея Винокурова, "Памяти памяти" Марии Степановой, "Театр отчаяния" Евгения Гришковца, "Прыжок в длину" Ольги Славниковой, "Июнь" Дмитрия Быкова, "Рецепты сотворения мира" Андрея Филимонова и "Бюро проверки" Александра Архангельского.

По условиям премии приз за первое место получает награду размером три миллиона рублей, второе место будет удостоено награды в полтора миллиона рублей, третье - один миллион рублей.

Национальная премия "Большая книга" основана в 2005 году и проводится ежегодно. Жюри премии состоит из почти сотни профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, государственных деятелей, журналистов и предпринимателей.

Отметим, ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которому около 96% россиян регулярно читают книги. Наибольшей популярностью среди соотечественников пользуются книги для детей – их читают детям 31% опрошенных. Еще треть респондентов отдают предпочтение книгам по истории. Русскую и зарубежную классическую литературу читают около четверти россиян.