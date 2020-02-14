ИА «Ореанда-Новости». Сегодня в кинотеатрах страны состоялась премьера «Лёд 2». Ожидаемое многими продолжение истории любви фигурстки и хоккеиста вышло на экраны в самый романтичный день года. Счастливый конец первой части оказался лишь началом другой, ещё более сложной и трагичной, истории.

Зрители, которые уже посетили кинотеатры, признаются, что не смогли сдержать слёз. Буквально в момент красивая история любви с элементами комедии превращается в драму, поднимающую остросоциальные проблемы. Многие оценили второй фильм выше первого, добавив, что он получился более пронзительным.

По словам зрителей, это фильм о настоящей любви во всех её проявлениях, о важности родительской поддержки. За неполный первый день проката «Лёд 2» уже собрал полтора миллиарда рублей.