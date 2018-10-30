30.10.2018, 12:02
Как выбрать тыкву на Хэллоуин подсказали в Роскачестве
ИА «Ореанда-Новости» Тыква - непременный атрибут Дня всех святых. Как не ошибиться в выборе и правильно выбрать настоящую хэллоуинскую тыкву рассказали эксперты Роскачества.
Самым крупным сортом тыквы, который украсит любую вечеринку, является крупноплодная тыква. Именно такие тыквы используются на Хэллоуин. Этот сорт может достигать веса более сотни килограмм! Кроме внешних качеств такой овощ обладает и отменными вкусовыми качествами - плоды богаты содержанием сахаров и каротина.
Но если вы хотите не только красиво провести праздник, но еще и приготовить блюда из тыквы более практично выбирать некрупные сорта - их удобней хранить и они не менее вкусные. Например твердокорая тыква - она отлично подойдет для приготовления супов и пюре. Плод имеет толстую кожуру, а мякоть волокнистая и рыхлая.
Мускатная тыква - самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв, утверждает Сергей Масловский, эксперт в области овощеводства, доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В ее мякоти содержится до 11.5% сахаров, что делает ее пригодной для приготовления любого блюда (супов, гарниров, рагу) и даже десертов. Универсальный овощ, который понравится любой хозяйке.
Кстати, именно тыква рекомендуется диетологами как средство для похудения. Сладкая мякоть, богатая витаминами, сочетает в себе низкую калорийность - всего 22 ккал в сыром виде. Кроме этого, любая тыква богата пектином, каротином, калием, фосфором и кальцием. Семена также употребляются в пищу, но они гораздо более калорийны - до 55 ккал в 100 граммах семечек. Тем не менее перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом, ведь даже тыквенная диета ограничена по времени до 10 дней, а также противопоказана подросткам, беременным и кормящим женщинам.
Если вы уже готовы бежать в магазин следуйте простым рекомендациям при выборе тыквы: следует покупать только целый плод, во избежания отравлений, при выборе обратите особое внимание на корку - она должна быть плотной, без повреждений и надрезов. А вот форма и цвет значения не имеют - они могут любыми. Самым распространенным сортом тыкв в розничной сети является «Баттернат». Он имеет грушевидную форму и обладает ярко выраженным дынным ароматом.
Самым крупным сортом тыквы, который украсит любую вечеринку, является крупноплодная тыква. Именно такие тыквы используются на Хэллоуин. Этот сорт может достигать веса более сотни килограмм! Кроме внешних качеств такой овощ обладает и отменными вкусовыми качествами - плоды богаты содержанием сахаров и каротина.
Но если вы хотите не только красиво провести праздник, но еще и приготовить блюда из тыквы более практично выбирать некрупные сорта - их удобней хранить и они не менее вкусные. Например твердокорая тыква - она отлично подойдет для приготовления супов и пюре. Плод имеет толстую кожуру, а мякоть волокнистая и рыхлая.
Мускатная тыква - самая вкусная и сладкая из всех существующих тыкв, утверждает Сергей Масловский, эксперт в области овощеводства, доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В ее мякоти содержится до 11.5% сахаров, что делает ее пригодной для приготовления любого блюда (супов, гарниров, рагу) и даже десертов. Универсальный овощ, который понравится любой хозяйке.
Кстати, именно тыква рекомендуется диетологами как средство для похудения. Сладкая мякоть, богатая витаминами, сочетает в себе низкую калорийность - всего 22 ккал в сыром виде. Кроме этого, любая тыква богата пектином, каротином, калием, фосфором и кальцием. Семена также употребляются в пищу, но они гораздо более калорийны - до 55 ккал в 100 граммах семечек. Тем не менее перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом, ведь даже тыквенная диета ограничена по времени до 10 дней, а также противопоказана подросткам, беременным и кормящим женщинам.
Если вы уже готовы бежать в магазин следуйте простым рекомендациям при выборе тыквы: следует покупать только целый плод, во избежания отравлений, при выборе обратите особое внимание на корку - она должна быть плотной, без повреждений и надрезов. А вот форма и цвет значения не имеют - они могут любыми. Самым распространенным сортом тыкв в розничной сети является «Баттернат». Он имеет грушевидную форму и обладает ярко выраженным дынным ароматом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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