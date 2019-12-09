В 2019 году наибольшей популярностью пользуются кошки породы мейн-кун. Об этом сообщила Агентству городских новостей "Москва" Елена Шевченко, возглавляющая Международную фелинологическую ассоциацию.На втором месте, по мнению эксперта, британские кошки, которые "напоминают плюшевых мишек". Третье место по популярности в России занимают ориенталы. Кошки этой породы, по словам Шевченко, общительны и умны.