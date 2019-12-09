09.12.2019, 12:26
Какие кошки в России самые популярные. Мнение эксперта
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году наибольшей популярностью пользуются кошки породы мейн-кун. Об этом сообщила Агентству городских новостей "Москва" Елена Шевченко, возглавляющая Международную фелинологическую ассоциацию.
По её мнению, кошки этой породы востребованы из-за своих крупных размеров. Шевченко заявляет, что русскому человеку свойственно считать все большое красивым.
На втором месте, по мнению эксперта, британские кошки, которые "напоминают плюшевых мишек". Третье место по популярности в России занимают ориенталы. Кошки этой породы, по словам Шевченко, общительны и умны.
По её мнению, кошки этой породы востребованы из-за своих крупных размеров. Шевченко заявляет, что русскому человеку свойственно считать все большое красивым.
На втором месте, по мнению эксперта, британские кошки, которые "напоминают плюшевых мишек". Третье место по популярности в России занимают ориенталы. Кошки этой породы, по словам Шевченко, общительны и умны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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