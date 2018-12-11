ИА «Ореанда-Новости». 18 декабря в Большом зале – рождественская программа Камерного оркестра Московской консерватории. С молодыми, динамичными музыкантами выступает мэтр, заслуженный артист России, главный дирижёр Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Феликс Коробов. Для предпраздничного настроения маэстро выбрал произведения, в которых классики «улыбаются». Симфония и Серенада "Notturno" для двух маленьких оркестров Моцарта, "Passionato amoroso" для двух контрабасов и струнных Боттезини и множество сюрпризов – эффектные номера лёгкой классики, которые часто звучат на "бис". Коробов намеренно не раскрывает детали концерта: «Люблю, когда мало информации. Сейчас, в век высоких технологий, соцсетей, инстаграммов и всего, чего только можно, спектакли, премьеры перестали быть загадкой. Я не сторонник этого. Человек, приходящий в театр, на концерт, должен попасть во что-то неожиданное. Чудо спектакля наступает на премьере».





БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

18 декабря, вторник, 19.00

Абонемент №6 «В сиянии Рождества»

Камерный оркестр Московской консерватории

Дирижер – Феликс КОРОБОВ

В программе:

Моцарт, Боттезини, Гершвин, Андерсон, Полторацкий