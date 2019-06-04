04.06.2019, 00:13
Канал BadComedian может закрыться из-за иска в 1 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». На блогера Евгения Баженова (BadComedian) подали в суд из-за обзора фильма «За гранью реальности».
Сумма требований составляет 1 миллион рублей. В суд обратилась компания Kinodanz, которая потребовала удалить обзор с критикой этого кино. В иске представители Kinodanz подчеркивают, что в обзоре использовались кадры из киноленты, и ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях.
Блогер, в свою очередь, заявил, что это попытка цензурировать критику. Баженов отметил, что заявитель уже сообщил ему, что за компанией стоят влиятельные люди.
Сумма требований составляет 1 миллион рублей. В суд обратилась компания Kinodanz, которая потребовала удалить обзор с критикой этого кино. В иске представители Kinodanz подчеркивают, что в обзоре использовались кадры из киноленты, и ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях.
Блогер, в свою очередь, заявил, что это попытка цензурировать критику. Баженов отметил, что заявитель уже сообщил ему, что за компанией стоят влиятельные люди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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