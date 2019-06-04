Сумма требований составляет 1 миллион рублей. В суд обратилась компания Kinodanz, которая потребовала удалить обзор с критикой этого кино. В иске представители Kinodanz подчеркивают, что в обзоре использовались кадры из киноленты, и ссылаются на стандарты цитирования в магистерских диссертациях.Блогер, в свою очередь, заявил, что это попытка цензурировать критику. Баженов отметил, что заявитель уже сообщил ему, что за компанией стоят влиятельные люди.