12.01.2020, 08:57
Картина из России получила награду американского кинофестиваля
ИА «Ореанда-Новости». На международном кинофестивале, проходящем в американском городе Палм-Спрингс, приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучшая картина на иностранном языке" получил проект российского постановщика Кантемира Балагова "Дылда". Об этом заявлено ТАСС.
По словам постановщика проекта, признание его трудов особенно ценно, так как он ощущал необходимость рассказать историю о послевоенных травмах и о женщинах, пытавшихся после войны вновь обрести смысли жизни.
Балагов заявил, что к нему пришло осознание того, что данную историю услышали и поняли даже далеко за пределами РФ.
События в кинематографическом проекте "Дылда" происходят в 1945 году, после того, как окончилась война. Две девушки, побывавшие на фронте, осуществляют попытки заново начать мирную жизнь.
По словам постановщика проекта, признание его трудов особенно ценно, так как он ощущал необходимость рассказать историю о послевоенных травмах и о женщинах, пытавшихся после войны вновь обрести смысли жизни.
Балагов заявил, что к нему пришло осознание того, что данную историю услышали и поняли даже далеко за пределами РФ.
События в кинематографическом проекте "Дылда" происходят в 1945 году, после того, как окончилась война. Две девушки, побывавшие на фронте, осуществляют попытки заново начать мирную жизнь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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