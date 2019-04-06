Член комитета Думы по культуре Александр Шолохов отметил, что картин в космосе ещё никогда не было. Парламентарий заметил, что такое событие должно привлечь огромное внимание к к культуре и искусству, а значит данный проект уже имеет смысл.«Роскосмос» попросил отправить в космос картину Шишкина, так как психологи утверждают, что созерцание русского пейзажа, созданного выдающимся художником, будет благоприятно сказываться на состоянии космонавтов. Какую именно картину отправят на орбиту не сообщается.