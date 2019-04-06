06.04.2019, 13:29
Картину Ивана Шишкина отправят в космос
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме поддержали инициативу «Роскосмоса» отправить картину художника Ивана Шишкина на орбиту, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Член комитета Думы по культуре Александр Шолохов отметил, что картин в космосе ещё никогда не было. Парламентарий заметил, что такое событие должно привлечь огромное внимание к к культуре и искусству, а значит данный проект уже имеет смысл.
«Роскосмос» попросил отправить в космос картину Шишкина, так как психологи утверждают, что созерцание русского пейзажа, созданного выдающимся художником, будет благоприятно сказываться на состоянии космонавтов. Какую именно картину отправят на орбиту не сообщается.
Член комитета Думы по культуре Александр Шолохов отметил, что картин в космосе ещё никогда не было. Парламентарий заметил, что такое событие должно привлечь огромное внимание к к культуре и искусству, а значит данный проект уже имеет смысл.
«Роскосмос» попросил отправить в космос картину Шишкина, так как психологи утверждают, что созерцание русского пейзажа, созданного выдающимся художником, будет благоприятно сказываться на состоянии космонавтов. Какую именно картину отправят на орбиту не сообщается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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