08.06.2019, 17:32
Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро
ИА «Ореанда-Новости». Полотно «Лестница к замку» художника Василия Кандинского было продано на аукционе в Германии.
Картину абстракциониста приобрели за 2,5 миллиона евро. Хотя изначально лот оценивали в 1,5 миллиона евро.
На полотне художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии. Картина не выставлялась с 1916 года, а с 1930 года находилась в частных руках.
Картину абстракциониста приобрели за 2,5 миллиона евро. Хотя изначально лот оценивали в 1,5 миллиона евро.
На полотне художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии. Картина не выставлялась с 1916 года, а с 1930 года находилась в частных руках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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