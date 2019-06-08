Картину абстракциониста приобрели за 2,5 миллиона евро. Хотя изначально лот оценивали в 1,5 миллиона евро.На полотне художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии. Картина не выставлялась с 1916 года, а с 1930 года находилась в частных руках.