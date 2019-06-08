ИА «Ореанда-Новости». Полотно «Лестница к замку» художника Василия Кандинского было продано на аукционе в Германии.

Картину абстракциониста приобрели за 2,5 миллиона евро. Хотя изначально лот оценивали в 1,5 миллиона евро.

На полотне художник изобразил замок в общине Мурнау в Баварии.  Картина не выставлялась с 1916 года, а с 1930 года находилась в частных руках.