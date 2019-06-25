ИА «Ореанда-Новости». Картину «Юдифь и Олоферн», которую написал итальянский художник Микеланджело да Караваджо, продали во Франции ещё до начала аукциона, пишет ТАСС.



Картину собирались продать на торгах, которые пройдут 27 июня. Однако полотно приобрели раньше. При этом имя покупателя и сумма сделки не оглашаются. Известно только, что перед торгами картину оценивали в 100-150 миллионов евро.



В аукционном доме сообщили лишь то, что «Юдифь и Олоферн» покинет Францию. Картина была написана по одноименному библейскому сказанию. Её нашли в 2014 году на чердаке старого дома в Тулузе.