03.06.2019, 17:41
Картины из Русского музея представлены в воронежском музее имени Крамского
ИА "Ореанда-Новости" Шедевры "советского романтизма" смогут увидеть жители города Воронежа в течение июня - июля. Пятьдесят картин из Русского музея представлены на выставке в рамках проведения международного фестиваля искусств "Платоновфест".
Местом экспонирования живописных и графических полотен выбран Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского. На выставке представлены произведения молодых ленинградцев из творческого объединения "Круг художников". В это сообщество входили ученики советского художника-авангардиста Казимира Малевича и советского живописца и теоретика искусства Кузьмы Петрова-Водкина. Все художники жили в то же время, что и Андрей Платонов - писатель, именем которого и назван фестиваль в Воронеже. На живописных картинах и графических произведениях представлены типичные для рубежа 1920-1930-х годов сюжеты: трактористы и косари, матросы и физкультурники, на натюрмортах изображены керосинки и противогаз.
По словам куратора выставки и заведующей отделом рисунка и акварели Русского музея Натальи Козыревой, члены "Круга художников" всё время были в поисках собственного стиля в искусстве, вырабатывая свой стиль в эпохе. Не связанные с традициями старой школы художникам это удавалось. В творчестве некоторых авторов явно прослеживаются следы влияния такого вида молодого искусства как кинематограф. Творческое объединение "Круг художников" было основано в 1926 году, в него входило от 18 до 50 человек. Оно просуществовало недолго, началась критика их произведений, пути членов "Круга" разошлись, резюмирует Наталья Козырева.
Выставку "Круга художников" можно посмотреть в музее имени Крамского до 28 июля. В дни проведения Платоновфеста картины можно увидеть каждый день с 10:00 до 19:00, в фестивальную ночь с 15 на 16 июня - с 18:00 до 01:00.
Местом экспонирования живописных и графических полотен выбран Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского. На выставке представлены произведения молодых ленинградцев из творческого объединения "Круг художников". В это сообщество входили ученики советского художника-авангардиста Казимира Малевича и советского живописца и теоретика искусства Кузьмы Петрова-Водкина. Все художники жили в то же время, что и Андрей Платонов - писатель, именем которого и назван фестиваль в Воронеже. На живописных картинах и графических произведениях представлены типичные для рубежа 1920-1930-х годов сюжеты: трактористы и косари, матросы и физкультурники, на натюрмортах изображены керосинки и противогаз.
По словам куратора выставки и заведующей отделом рисунка и акварели Русского музея Натальи Козыревой, члены "Круга художников" всё время были в поисках собственного стиля в искусстве, вырабатывая свой стиль в эпохе. Не связанные с традициями старой школы художникам это удавалось. В творчестве некоторых авторов явно прослеживаются следы влияния такого вида молодого искусства как кинематограф. Творческое объединение "Круг художников" было основано в 1926 году, в него входило от 18 до 50 человек. Оно просуществовало недолго, началась критика их произведений, пути членов "Круга" разошлись, резюмирует Наталья Козырева.
Выставку "Круга художников" можно посмотреть в музее имени Крамского до 28 июля. В дни проведения Платоновфеста картины можно увидеть каждый день с 10:00 до 19:00, в фестивальную ночь с 15 на 16 июня - с 18:00 до 01:00.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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