Пятьдесят картин из Русского музея представлены на выставке в рамках проведения международного фестиваля искусств "Платоновфест".На выставке представлены произведения молодых ленинградцев из творческого объединения "Круг художников". В это сообщество входили ученики советского художника-авангардиста Казимира Малевича и советского живописца и теоретика искусства Кузьмы Петрова-Водкина. Все художники жили в то же время, что и Андрей Платонов - писатель, именем которого и назван фестиваль в Воронеже. На живописных картинах и графических произведениях представлены типичные для рубежа 1920-1930-х годов сюжеты: трактористы и косари, матросы и физкультурники, на натюрмортах изображены керосинки и противогаз.По словам куратора выставки и заведующей отделом рисунка и акварели Русского музея Натальи Козыревой, члены "Круга художников" всё время были в поисках собственного стиля в искусстве, вырабатывая свой стиль в эпохе. Не связанные с традициями старой школы художникам это удавалось. В творчестве некоторых авторов явно прослеживаются следы влияния такого вида молодого искусства как кинематограф.Оно просуществовало недолго, началась критика их произведений, пути членов "Круга" разошлись, резюмирует Наталья Козырева.Выставку "Круга художников" можно посмотреть в музее имени Крамского до 28 июля.