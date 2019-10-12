Напомним, что Сабуров прославился своим участием в популярной телевизионной передаче «Stand Up» на канале ТНТ.

Двадцатисемилетний комик сообщил, что участие в КВН обходится ему в круглую сумму. Кроме того, чем выше лига Клуба весёлых и находчивых, тем дороже становятся взносы. Нурлан Сабуров также заявил, что к выигрышу ту или иную команду может привести не только достоинства участников – во многом успех команды зависит от мнения членов жюри. По мнению комика, судить команды приглашают часто «непонятных людей».

Замечания Сабурова не могли остаться без внимания представителей жюри КВН. Юлий Гусман долгое время сам был игроком в Клубе, позднее в течение многих лет занимает кресло судьи. По информации, предоставленной Юлием Гусманом, во время его игры в КВН также приходилось платить необходимые взносы. Однако, это было заботой профессиональных союзов, лично Гусман ничего не платил. Кроме того, многолетний член жюри согласился с тем, что в настоящее время сами участники платят взносы, но это является необходимостью – все деньги идут исключительно для решения организационных вопросов.

Коррупционеров в жюри КВН, по мнению Гусмана, нет. Участники жюри являются успешными и обеспеченными людьми, поэтому деньги, предложенные студентами и, соответственно, игроками Клуба весёлых и находчивых, вряд ли их могут заинтересовать.