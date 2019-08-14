14.08.2019, 22:48
Кейт Бланшетт заявила, что заканчивает карьеру в кино
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Кейт Бланшетт сообщила о своих планах закончить сниматься в кино. Об этом 50-летняя актриса заявила на презентации фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Ранее Бланшетт уже заявляла в своих намерениях. В этот раз она ещё раз озвучила эту мысль. Она также отметила, что после просмотра фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» зрители поддержат её решение.
При этом актриса рассказала, что после каждого проекта подумывала об уходе из профессии, однако новые интересные проекты заставляли её сниматься и дальше.
Ранее Бланшетт уже заявляла в своих намерениях. В этот раз она ещё раз озвучила эту мысль. Она также отметила, что после просмотра фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» зрители поддержат её решение.
При этом актриса рассказала, что после каждого проекта подумывала об уходе из профессии, однако новые интересные проекты заставляли её сниматься и дальше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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