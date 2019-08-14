Ранее Бланшетт уже заявляла в своих намерениях. В этот раз она ещё раз озвучила эту мысль. Она также отметила, что после просмотра фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» зрители поддержат её решение.При этом актриса рассказала, что после каждого проекта подумывала об уходе из профессии, однако новые интересные проекты заставляли её сниматься и дальше.