ИА «Ореанда-Новости». Телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Twitter фотографии визита в Белый дом в среду с тремя женщинами, недавно освобожденными из тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп в феврале сократил сроки тюремного заключения Кристал Муньос, Джудит Негрон и Тайнис Холл. Похожая история произошла в 2018 году, когда Кардашьян обратилась Белый дом от имени бабушки, приговоренной к пожизненному заключению.

Женщины были заключены в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. У всех есть маленькие дети.

«Президент Трамп смягчил приговоры трем действительно достойным женщинам. Я не так много слышал об этом в новостях, поэтому я хотел поделиться с вами своими подписчиками» - написала Кардашьян в Twitter.