ИА «Ореанда-Новости». Американский писатель Стивен Кинг возглавил список 20 самых издаваемых авторов в России в прошлом году, пишут «Известия».



Отмечается, что Кингу удалось обойти писательницу Дарью Донцову, которые на протяжении нескольких лет была во главе рейтинга.



Всего в прошлом году России вышло 163 издания произведений Кинга, общий тираж составил 1,1 миллионов экземпляров. У Донцовой — 68 изданий и 776 тысяч книг.



Замкнула тройку лидеров прозаик Александра Маринина, у которой в минувшем году вышло 500 тысяч книг.