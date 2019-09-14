Торжественная церемония открытия мероприятия уже состоялась на главной площади города на Неве – Центральной.

Кинофестиваль «Послание к Человеку» имеет международный характер и проходит в текущем году уже в двадцать девятый раз. Культурное событие считается престижным смотром кинокартин, первый фестиваль состоялся в 1980 году. По подсчётам организаторов фестиваля, около сорока тысяч зрителей становятся свидетелями этого события.

Фестиваль «Послание к Человеку» открыли на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга. На церемонии открытия присутствовал известный немецкий актёр Удо Кир. Семидесятичетырёхлетний актёр, звезда таких фильмов как «История О», «Эпидемия» и «Меланхолия» прошёл по красной дорожке кинофестиваля и уже успел дать полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Этот выстрел является символическим знаком, призванным предупредить о начале киносеансов.

Местом проведения кинопоказов были выбраны такие кинотеатры как «Аврора», кинотеатры на «Лендоке» и «Ленфильме». Сеансы пройдут и в киноцентре под названием «Великан», а также других знаменитых площадках. Традиционно смотр кинолент проходит в рамках четырёх секций. Среди них: «Международный конкурс», «Национальный конкурс документальных фильмов «Окно в Россию», «Международный конкурс экспериментальных фильмов In Silico», «Специальные программы». Завершится двадцать девятый Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» в следующую субботу, 21 сентября.