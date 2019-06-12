75-летняя актриса и певица выступит в качестве почётной гостьи в рамках проведения этого культурного события. Одесский международный кинофестиваль проводится с 2010 года. Этот год для международного фестиваля станет юбилейным.Всем гостям мероприятия пообещали также показать небольшие ретроспективы трёх выдающихся работ, в которых Катрин Денёв сыграла свои лучшие роли. О каких фильмах идёт речь, организаторы не уточнили.Напомним, что церемония торжественного открытия кинофестиваля в Одессе запланирована на 12 июля. В течение девяти дней лучшим, по мнению жюри кинофестиваля, представителям киноискусства будет вручена почётная премия кинофестиваля. В прошлом году гран-при фестиваля достался художественному фильму "Хрусталь", режиссёром которого выступила Дарья Жук.Катрин Денёв - актриса и певица французского происхождения. После музыкального фильма "Шербурские зонтики" о Денёв заговорили во всём французском кинематографе. Кроме съёмок в кино, Катрин Денёв занималась озвучкой в мультипликационном сериале "Снежная королева".Денёв была замужем один раз, имеет двух детей от гражданских браков: сын Кристиан Вадим и дочь Кьяра Мастроянни.