12.06.2019, 18:57
Кинофестиваль в Одессе посетит Катрин Денёв
ИА "Ореанда-Новости" Известная французская актриса Катрин Денёв приглашена организаторами на Одесский международный кинофестиваль. 75-летняя актриса и певица выступит в качестве почётной гостьи в рамках проведения этого культурного события. Одесский международный кинофестиваль проводится с 2010 года. Этот год для международного фестиваля станет юбилейным.
Организаторы кинофестиваля вручат звезде таких кинолент как "Шербурские зонтики" и "Танцующая в темноте" приз кинофестиваля - статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Всем гостям мероприятия пообещали также показать небольшие ретроспективы трёх выдающихся работ, в которых Катрин Денёв сыграла свои лучшие роли. О каких фильмах идёт речь, организаторы не уточнили. Кроме того, своеобразным подарком для всех посетивших Одесский международный фестиваль станет проведение мастер-класса по актёрскому мастерству от Катрин Денёв.
Напомним, что церемония торжественного открытия кинофестиваля в Одессе запланирована на 12 июля. В течение девяти дней лучшим, по мнению жюри кинофестиваля, представителям киноискусства будет вручена почётная премия кинофестиваля. В прошлом году гран-при фестиваля достался художественному фильму "Хрусталь", режиссёром которого выступила Дарья Жук.
Катрин Денёв - актриса и певица французского происхождения. После музыкального фильма "Шербурские зонтики" о Денёв заговорили во всём французском кинематографе. Кроме съёмок в кино, Катрин Денёв занималась озвучкой в мультипликационном сериале "Снежная королева". Несмотря на неоднократные приглашения в американский Голливуд, Катрин Денёв так и осталась звездой французского кинематографа. Денёв была замужем один раз, имеет двух детей от гражданских браков: сын Кристиан Вадим и дочь Кьяра Мастроянни.
Организаторы кинофестиваля вручат звезде таких кинолент как "Шербурские зонтики" и "Танцующая в темноте" приз кинофестиваля - статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Всем гостям мероприятия пообещали также показать небольшие ретроспективы трёх выдающихся работ, в которых Катрин Денёв сыграла свои лучшие роли. О каких фильмах идёт речь, организаторы не уточнили. Кроме того, своеобразным подарком для всех посетивших Одесский международный фестиваль станет проведение мастер-класса по актёрскому мастерству от Катрин Денёв.
Напомним, что церемония торжественного открытия кинофестиваля в Одессе запланирована на 12 июля. В течение девяти дней лучшим, по мнению жюри кинофестиваля, представителям киноискусства будет вручена почётная премия кинофестиваля. В прошлом году гран-при фестиваля достался художественному фильму "Хрусталь", режиссёром которого выступила Дарья Жук.
Катрин Денёв - актриса и певица французского происхождения. После музыкального фильма "Шербурские зонтики" о Денёв заговорили во всём французском кинематографе. Кроме съёмок в кино, Катрин Денёв занималась озвучкой в мультипликационном сериале "Снежная королева". Несмотря на неоднократные приглашения в американский Голливуд, Катрин Денёв так и осталась звездой французского кинематографа. Денёв была замужем один раз, имеет двух детей от гражданских браков: сын Кристиан Вадим и дочь Кьяра Мастроянни.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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