Первое место кинооператоры отдали ленте «Лоуренс Аравийский». Ей сняли в 1962 году режиссёр Фредди Янг. Эксперты особо отметили то, в каких условиях создавался этот фильм. Отмечается, что натурные съемки проходили в местечке Джебель эт-Тубейк в Иордании. Там была очень сильная жара, а ближайший источник воды был на расстоянии 240 километров. При этом специалисты напомнили, что этот фильм получил семь «Оскаров», четыре «Золотых глобуса» и очень много других наград.. Её в 1979 году снял Фрэнсис Коппола.Кроме того, в первую десятку также вошли «Гражданин Кейн» 1941 года, «Крестный отец» 1972 года, «Бешеный бык» 1980 года, «Конформист» 1970 года, «Дни жатвы» 1978 года, «2001 год: Космическая одиссея» 1968 года и «Французский связной» 1971 года.. А в декабре свой выбор лучшей картины сделали пользователи сайта «Кинопоиск». Они признали лучшим фильмом ушедшего года ленту «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 8.1. Фильм был выдвинут на премию «Оскар – 2018» в семи номинациях.А сайт Metacritic – агрегатор, который собирает отзывы о телевизионных шоу, представил список 20 лучших сериалов прошлого года. Лучшим стал итальянский сериал «Моя гениальная подруга». На втором месте оказался сериал «Барри». Это чёрная комедия о киллере, который решил поменять профессию и стать актёром. Кроме того, в тройку лидеров попало шоу «Убивая Еву».