Об этом радостном событии стало известно на презентации часов J12 от Chanel, которую 34-летняя актриса не могла пропустить - она уже 13 лет является лицом модного дома Chanel. В Париже будущая мама появилась вместе со своим мужем Джеймсом Райтоном.Поклонники звезды "Пиратов Карибского моря" сразу отметили интересное положение Найтли. Они давно рассматривали выходы звезды и неоднократно подчёркивали неожиданное пристрастие Найтли к свободным силуэтам. Платье белого цвета, выбранное Найтли на вечеринку, не только не скрывало её округлившийся живот, но и намеренно его подчеркивало. Звезда охотно позировала перед камерами и была довольна своим нынешним положением. В настоящий момент для поклонников остается тайной, на каком сроке находится звезда: она не даёт никаких комментариев в СМИ. Такое поведение не новое для неё: Найтли редко говорит и о своей старшей дочери, почти не публикует фотографии ребёнка.Актриса Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон поженились ровно шесть лет назад во Франции.В своих интервью актриса не раз говорила, что готова стать мамой и во второй раз.