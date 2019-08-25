ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что фестивали, подобные проходящему в Крыму мероприятию под названием «Таврида-Арт», следует организовать во всех российских регионах.

«Важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени – во время форума или фестиваля, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе», – сказал политик, пожелав удачи всем тем, кто намерен реализовать подобные проекты в других частях страны.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в окрестностях крымского города Судак с 20 по 26 августа. Для участия в нём зарегистрировалось более 45 тысяч человек. В рамках мероприятия организованы многочисленные театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые показы кинофильмов, спортивные события и шоу.