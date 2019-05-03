Мероприятие по случаю 52-летия звезды отечественной эстрады, народный артист России решил перенести на побережье Персидского залива - в Дубае. В одном из самых роскошных мировых отелей Бурдж-эль-Араб собрались многие звезды российской сцены. На праздничный банкет, состоявшийся на 27-ом этаже отеля, были приглашены: российская фигуристка Татьяна Навка, певица Жасмин и Полина Гагарина. Известная телеведущая Ксения Бородина прилетела на банкет всей семьёй, а актриса театра и кино Екатерина Гусева выступила в необычной для себя роли - в роли ди-джея.Зал, где проходил банкет, был празднично украшен. Здесь Кирковов угостил своих приглашенных гостей изысканными блюдами: устрицами и лобстерами. К концу празднования именинник задул свечи на многоярусном торте, украшенным короной. По завершению банкета Киркоров исполнил популярные композиции для своих гостей.