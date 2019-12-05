ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Киселёв объяснил, почему считает позицию Церкви противоречивой.

Журналист Дмитрий Киселёв заявил, что запрет Русской православной церковью ЭКО и суррогатного материнства не имеет смысла. Более того, такая позиция противоречит известному библейскому высказыванию «плодитесь и размножайтесь». Свою точку зрения гендиректор МИА «Россия сегодня» высказал в эфире телеканала «СПАС».

По словам журналиста, речь идёт не о воли Божьей, а о воле Церкви, так как Библия не запрещает суррогатное материнство или ЭКО. О запрете говорится лишь в Основах социальной концепции Русской православной церкви, которая написана руками служителей примерно 20 лет назад.

Киселёв уже делал заявления по поводу запрета РПЦ суррогатного материнства и ЭКО. Он считает, что необходимо изменить позицию Церкви, так как она ставит религиозного человека в сложное положение. Противоречия между возможностями и волей Церкви могут привести к нравственным вызовам.