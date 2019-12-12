ИА «Ореанда-Новости». Кит Харрингтон высказался по поводу своей номинации на «Золотой глобус».

Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу, стал единственным актёром из «Игры престолов», которого номинировали на «Золотой глобус». Сериал больше не номинирован в остальных категориях премии. Сам актёр ответил, что думал, что и сам сериал будет представлен.

По словам Кита, он не ожидал номинации. Весь каст много работал над проектом и заслуживает номинации.

Кроме Харрингтона, на звание «лучшего актёра драматического сериала» претендуют главные исполнители мужских ролей в «Наследниках», «Мистере Роботе», «Короне» и «Позе». Церемония вручения премии состоится 5 января наступающего года.