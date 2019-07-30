ИА «Ореанда-Новости». Девушка из китайского города Чунцин сделала на спор тысячу приседаний и попала в реанимацию. Об этом сообщает AsiaOne. 19-летняя Тан и её подруга хотели выяснить, кто из них выносливее. Для этого они больше двух часов приседали по очереди. «, — объясняет девушка. — В результате сделали тысячу приседаний».

Через два дня Тан обнаружила, что её ноги перестали сгибаться, а моча приобрела коричневый оттенок. После осмотра врачи заключили, что у пациентки развился рабдомиолиз — синдром, при котором происходит разрушение клеток мышечной ткани. К нему приводит длительное выполнение тяжёлой физической работы в условиях нагревающего микроклимата.

Девушку немедленно перевели для лечения в более крупную больницу. Там она узнала, что у её соперницы также диагностировали рабдомиолиз. По словам заместителя заведующего отделением эндокринологии и нефрологии её больницы, Тан повезло, что она так молода. Будь она постарше, приседания закончились бы для неё острой почечной недостаточностью.

Напомним, в июле сообщалось, что российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, сделал 1251 приседание в прямом эфире. ранее блогер опубликовал в своём Instagram пост с обещанием выполнить 20 июля 1200 приседаний. Некоторые подписчики вновь ему не поверили. Трансляция длилась почти полтора часа. Трансляция длилась почти полтора часа. После каждой сотни приседаний Давидыч брал паузу и отдыхал. Ему приносили попить и следили за его состоянием.