12.06.2018, 20:28
Китайская ваза 18-го века, найденная на чердаке, продана за 16,2 миллиона евро
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ваза, украшенная изображениями оленей и журавлей, была найдена случайно среди десятков других предметов Шинуазри на чердаке дома во Франции в начале этого года. Семья, проживающая недалеко от Парижа, приобрела её в конце 19-го века, но она пролежала в обувной коробке на чердаке в течение десятилетий.
«Нам не очень понравилась ваза, и бабушке с дедушкой она тоже», - сказал владелец вазы, который в марте связался с Sotheby's.
Она всё ещё находилась в обувной коробке, когда была представлена экспертам Sotheby's для аутентификации.
«Когда владелец положил коробку на мой стол, и мы открыли её, мы все были ошеломлены красотой этой вазы. Это крупное произведение искусства. Это как если бы мы только что обнаружили Караваджо», - говорит Оливье Валемье, эксперт по Азиатскому искусству.
30-сантиметровая ваза в форме луковицы была описана как исключительно хорошо сохранившийся фарфоровый сосуд, изготовленный для императора династии Цин. Ошеломляющая цена, уплаченная молодым китайским коллекционером, который сам был на аукционе, является самой высокой из когда-либо зарегистрированных аукционным домом в Париже.
«Китайское искусство восхищает и собирается по всей Европе на протяжении веков, но важность некоторых произведений иногда теряется со временем. Учитывая огромный аппетит к китайскому искусству среди сегодняшних коллекционеров, сейчас настал момент прочесать ваши дома и чердаки, и прийти к нам с тем, что вы могли бы найти!», - комментирует Генри Ховард-Снейд, председатель Sotheby's Asian Art, Europe and Americas.
Ваза, изготовленная для дворов императора Цяньлуна (1735-1796), является редкостью и единственным известным примером в своем роде. Только четыре подобных произведения были задокументированы как поступившие из императорских мастерских в 1790-х годах. Редкий фарфор из периода Цяньлуна в последнее время идет по астрономическим ценам.
«Нам не очень понравилась ваза, и бабушке с дедушкой она тоже», - сказал владелец вазы, который в марте связался с Sotheby's.
Она всё ещё находилась в обувной коробке, когда была представлена экспертам Sotheby's для аутентификации.
«Когда владелец положил коробку на мой стол, и мы открыли её, мы все были ошеломлены красотой этой вазы. Это крупное произведение искусства. Это как если бы мы только что обнаружили Караваджо», - говорит Оливье Валемье, эксперт по Азиатскому искусству.
30-сантиметровая ваза в форме луковицы была описана как исключительно хорошо сохранившийся фарфоровый сосуд, изготовленный для императора династии Цин. Ошеломляющая цена, уплаченная молодым китайским коллекционером, который сам был на аукционе, является самой высокой из когда-либо зарегистрированных аукционным домом в Париже.
«Китайское искусство восхищает и собирается по всей Европе на протяжении веков, но важность некоторых произведений иногда теряется со временем. Учитывая огромный аппетит к китайскому искусству среди сегодняшних коллекционеров, сейчас настал момент прочесать ваши дома и чердаки, и прийти к нам с тем, что вы могли бы найти!», - комментирует Генри Ховард-Снейд, председатель Sotheby's Asian Art, Europe and Americas.
Ваза, изготовленная для дворов императора Цяньлуна (1735-1796), является редкостью и единственным известным примером в своем роде. Только четыре подобных произведения были задокументированы как поступившие из императорских мастерских в 1790-х годах. Редкий фарфор из периода Цяньлуна в последнее время идет по астрономическим ценам.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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