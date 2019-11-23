ИА «Ореанда-Новости». Китайский журналист рассказал, почему, по его мнению, российские женщины быстро стареют.



Журналист портала Sohu поделился мнением по вопросу быстрого старения россиянок. Из его статьи следует, что гражданки России теряют молодость и свежесть быстрее, чем китаянки, из-за быта.

После свадьбы, которая, несомненно, делает женщину счастливой, россиянки перестают следить за собой. Они тонут в быте, семейных обязанностях и детских буднях, при этом абсолютно забывая о себе.

Ведущим фактором журналист всё же назвал генетику. У русских девушек светлая кожа и, чаще всего, высокий рост. Однако дело в том, что часто после свадьбы женская половина России начинает полнеть. Кроме отсутствия «необходимости» следить за собой, на фигуре сказывается тяжёлый климат и менталитет.