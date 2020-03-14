Премьера клипа прошла 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сразу после видеоролик опубликовали на YouTube-канале Евровидения. Клип российской группы стал самым популярным среди всех роликов, которые прислали участники этого года.Отмечается, что клип и песню пользователи интернета встретили позитивно, отметив, что российские участники скорее всего выступят на Евровидении успешно.