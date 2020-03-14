14.03.2020, 16:19
Клип Little Big для Евровидения набрал уже более 12 млн просмотров
ИА «Ореанда-Новости». Клип группы Little Big на композицию Uno, с которой группа представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал уже более 12 миллионов просмотров на YouTube, пишет RT.
Премьера клипа прошла 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сразу после видеоролик опубликовали на YouTube-канале Евровидения. Клип российской группы стал самым популярным среди всех роликов, которые прислали участники этого года.
Отмечается, что клип и песню пользователи интернета встретили позитивно, отметив, что российские участники скорее всего выступят на Евровидении успешно.
Премьера клипа прошла 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Сразу после видеоролик опубликовали на YouTube-канале Евровидения. Клип российской группы стал самым популярным среди всех роликов, которые прислали участники этого года.
Отмечается, что клип и песню пользователи интернета встретили позитивно, отметив, что российские участники скорее всего выступят на Евровидении успешно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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