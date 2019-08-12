Клип на песню Гребенщикова получил приз на кинофестивале в Праге
ИА "Ореанда-Новости" Клип на песню лидера группы «Аквариум» «Темная как ночь / Каренина 2019» отметили на фестивале независимого кино в Праге.
Информацию об этом режиссёр клипа Радда Новикова опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
В основу сюжета ролика была положена история, рассказанная писателем Львом Толстым в классическом романе «Анна Каренина». Её адаптировали под современные реалии.
Музыку для клипа написал Борис Гребенщиков. Главные роли в короткометражке исполнили знаменитые российские актёры: Константин Хабенский и Ингеборга Дапкунайте.
Режиссёр ролика поблагодарила жюри за высокую оценку творчества российских артистов.
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