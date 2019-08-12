ИА "Ореанда-Новости" Клип на песню лидера группы «Аквариум» «Темная как ночь / Каренина 2019» отметили на фестивале независимого кино в Праге.

Информацию об этом режиссёр клипа Радда Новикова опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

В основу сюжета ролика была положена история, рассказанная писателем Львом Толстым в классическом романе «Анна Каренина». Её адаптировали под современные реалии.

Музыку для клипа написал Борис Гребенщиков. Главные роли в короткометражке исполнили знаменитые российские актёры: Константин Хабенский и Ингеборга Дапкунайте.

Режиссёр ролика поблагодарила жюри за высокую оценку творчества российских артистов.