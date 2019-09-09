Клип негативно отметили на российском YouTube.

Клип «Москва» был специально выпущен музыкантами ко Дню рождения столицы Российского государства. Российские пользователи известного видеохостинга отметили его отрицательными оценками – дизлайками. К утру, 8 сентября, около семисот семидесяти тысяч пользователей оценили этот клип. Положительную оценку поставили только пятьдесят семь тысяч из общего числа зрителей. Всего посмотрело около двух с половиной миллионов человек. Напомним, что предыдущий антирекорд по количеству дизлайков принадлежал российскому рэп-исполнителю и автору песен Face. Его работа под названием «Я роняю Запад» получил шестьсот семьдесят четыре тысячи негативных оценок.

Сам клип «Москва» вышел 7 сентября. Слушатели увидели в этой работе своего рода заказ со стороны государства – в тексте песни есть слова о том, что авторы не ходят на митинги, где «втирают дичь», а также предлагают съесть бургер за здоровье действующего столичного градоначальника Сергея Собянина. Позднее Тимати в своём Инстаграме заявил, что он не испытывает чувство стыда за этот клип. Певец утверждает, что ему не ничего не заказывали и не заплатили никаких денег. Тимати подчеркнул, что у него есть своя собственная жизненная позиция на некоторые политические аспекты в стране, и что он не собирается менять их только потому, что так хочет общественность. В заключении комментария он отметил, что действительно поддерживает действующего мэра города Москвы и испытывает к нему «безмерное уважение».

Другой участник клипа «Москва» рэпер Гуф поддержал Тимати. Он уточнил, что на создание видеоролика ушло всего два дня. Гуф также отрицает причастность государственной власти к этой работе – никаких денег и никакого заказа они не получали. В Инстаграме исполнитель добавил, что наличие дрона и желания поздравить свой город двигало создателями этого клипа.