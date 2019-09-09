ИА "Ореанда-Новости" Видеоролик российских хип-хоп исполнителей Тимати и Гуфа под названием «Москва» установил новый антирекорд. Клип негативно отметили на российском YouTube.

Клип «Москва» был специально выпущен музыкантами ко Дню рождения столицы Российского государства. Российские пользователи известного видеохостинга отметили его отрицательными оценками – дизлайками. К утру, 8 сентября, около семисот семидесяти тысяч пользователей оценили этот клип. Положительную оценку поставили только пятьдесят семь тысяч из общего числа зрителей. Всего посмотрело около двух с половиной миллионов человек. Напомним, что предыдущий антирекорд по количеству дизлайков принадлежал российскому рэп-исполнителю и автору песен Face. Его работа под названием «Я роняю Запад» получил шестьсот семьдесят четыре тысячи негативных оценок.

Сам клип «Москва» вышел 7 сентября. Слушатели увидели в этой работе своего рода заказ со стороны государства – в тексте песни есть слова о том, что авторы не ходят на митинги, где «втирают дичь», а также предлагают съесть бургер за здоровье действующего столичного градоначальника Сергея Собянина. Позднее Тимати в своём Инстаграме заявил, что он не испытывает чувство стыда за этот клип. Певец утверждает, что ему не ничего не заказывали и не заплатили никаких денег. Тимати подчеркнул, что у него есть своя собственная жизненная позиция на некоторые политические аспекты в стране, и что он не собирается менять их только потому, что так хочет общественность. В заключении комментария он отметил, что действительно поддерживает действующего мэра города Москвы и испытывает к нему «безмерное уважение».

Другой участник клипа «Москва» рэпер Гуф поддержал Тимати. Он уточнил, что на создание видеоролика ушло всего два дня. Гуф также отрицает причастность государственной власти к этой работе – никаких денег и никакого заказа они не получали. В Инстаграме исполнитель добавил, что наличие дрона и желания поздравить свой город двигало создателями этого клипа.