ИА «Ореанда-Новости». 7 августа в Санкт-Петербурге начался сбор книг для библиотек Иркутской области, пострадавших от наводнения в июне этого года. В результате катастрофы уничтожено около 130 тысяч книг в девяти библиотеках Иркутской области. Некоторые из них потеряли все экземпляры в коллекции.

К петербуржцам также могут присоединиться издательства, книжные магазины и иные учреждения культуры. Инициаторы акции призывают всех принести отечественную и мировую классику, детские книги, книги по бизнесу, учебники. Рекомендовано приносить книги в идеальном состоянии, и желательно экземпляры последних лет.

«Мы отправили запрос в областную библиотеку Иркутска - можем ли мы помочь городам и поселкам? Директор Иркутской областной библиотеки Лариса Сулейманова с энтузиазмом отреагировала на наше предложение. Мы призываем вас присоединиться к нашим действиям издателей, книжных магазинов, учреждений культуры и заинтересованных сторон. Жителей Петербурга. Надеюсь, они смогут пожертвовать часть своих средств. Я возьму на себя расходы по доставке книг в Иркутске », - сказал один из организаторов, меценат Сергей Гридин.

Пункт сбора расположен в литературном корпусе информационно-досугового центра "М-86", Московский проспект, 86. Книги занимают от 12 до 20 часов.