13.09.2019, 18:02
Кодзима озвучил учёного в игре Control
ИА «Ореанда-Новости». В сети недавно появилось небольшое видео игры Control, в котором был изображён учёный по имени Ёсими Токуи, который проводил свои исследования с помощью камер сенсорной депривации.
Игроки заметили, что голос, которым говорил учёный, был похож на голос Хидео Кодзимы, известного японского геймдизайнера. До сегодняшнего дня это оставалось предположением, однако глава компании Remedy, которой принадлежит Control, подтвердил слухи об участии Кодзимы в игре.
На момент предложения озвучить реплики учёного квест был уже написан, так что Хидео оставалось только записать слова.
Игроки заметили, что голос, которым говорил учёный, был похож на голос Хидео Кодзимы, известного японского геймдизайнера. До сегодняшнего дня это оставалось предположением, однако глава компании Remedy, которой принадлежит Control, подтвердил слухи об участии Кодзимы в игре.
На момент предложения озвучить реплики учёного квест был уже написан, так что Хидео оставалось только записать слова.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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