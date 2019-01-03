ИА «Ореанда-Новости» Режиссёр Алексей Красовский выложил на YouTube скандально известную комедию «Праздник», действие которой происходит в период блокады Ленинграда.

Фильм должен был появиться в Сети 31 декабря, перед Новым годом, однако режиссёр отложил премьеру из-за трагедии в Магнитогорске. В результате, «Праздник» появился на интернет-ресурсе 3 января. «Хорошие новости. «Праздник» продолжает свободно лежать в сети, прокуратура в дверь не стучится…», - написал Красовский в своём Facebook. Ранее прокуратура уже интересовалась фильмом, один из создателей фильма получил уведомление о необходимости явиться на допрос в прокуратуру Санкт-Петербурга. Как рассказал Красовский, в правоохранительных органах заявили о том, что хотят выяснить «обстоятельства создания» фильма, для этого в прокуратуре потребовали предоставить сценарий ленты и видеоматериалы.

Средства на съемки были собраны с помощью краудфайдинга. Кинолента выложена на сайт в свободном доступе, зрителям предлагается по желанию перечислить деньги за просмотр с пометкой «благотворительность».

Фильм появился на YouTube в полночь, на данный момент киноленту посмотрели чуть больше 52 тысяч человек, при этом количество тех, кому лента показалась интересной практически равно тем, кому фильм не понравился. Оценили фильм 5.2 тысячи человек, «дизлайк» поставили 4.8 тысячи зрителей.

«Праздник» ещё до выхода стал одной из самых обсуждаемых кинопремьер года, фильм получил резко негативные отзывы от общественности и представителей власти. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал фильм «глумлением над историей народа». Сергей Боярский, член президиума партии заявил, что «сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор».

Напомним, действие комедии «Праздник» происходит в окрестностях блокадного Ленинграда в 1941 году. Зажиточная привилегированная семья Воскресенских готовится к встрече Нового года, главным блюдом на праздничном столе будет жареная курица. Но внезапно к ним в гости приходят другие люди, естественно голодные. Чета Воскресенских пытается скрыть своё благосостояние от бедных людей. Как считает Красовский, комизм заключается в неравенстве положений героев фильма.