ИА «Ореанда-Новости»Скандальную комедию о блокадном Ленинграде проверяет прокуратура, об этом сообщил режиссер фильма Алексей Красовский.

Красовский сообщил телеканалу «Дождь», что один из создателей фильма получил от прокуратуры Санкт-Петербурга уведомление о необходимости явиться на допрос. По словам режиссера, в прокуратуре хотят выяснить «обстоятельства создания» киноленты, для этого потребовали предоставить сценарий и видеоматериалы для изучения.

Режиссер также рассказал, что ему и другим создателям фильма поступают угрозы, и на них оказывается давление. Предполагалось, что черная комедия «Праздник» выйдет на экраны перед новогодними праздниками, однако, из-за развернувшегося вокруг фильма скандала, лента не будет выпущена в широкий прокат и не будет показана по ТВ. Режиссер сообщил, что выложил фильм в свободный доступ в интернет в ночь на 31 декабря.

Фильм резко раскритиковали в «Единой России», секретарь генсовета Андрей Турчак назвал фильм «глумлением над историей народа». Такого же мнения о картине придерживается член президиума партии Сергей Боярский, который сказал, что «сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор»

Сам Красовский называет свое творение сатирой и заявляет, что в фильме нет глумления над погибшими в блокаду, а параллели, которые он пытался провести с современностью, были истолкованы неверно.

«Параллели с современными депутатами и чиновниками, наверное, не понятны. Это, как мне кажется, и объясняет, почему нас сейчас так активно хотят запретить», — заявил Красовский.

По сценарию, действие фильма происходит в канун нового 1942 года в доме зажиточной привилегированной семьи. Воскресенские хотят приготовить к праздничному столу курицу. Но внезапно к ним на празднование Нового года приходят другие люди, естественно голодные. Чета Воскресенских пытается скрыть свое благосостояние от бедных людей, по словам режиссера, это и создает комический эффект: «Очень богатые люди делают вид, что они очень бедны, и очень много врут» - отмечает Красовский. По словам режиссера, не говорится, где конкретно происходит действие картины, но подразумевается, что это окрестности блокадного Ленинграда.

Средств на съемки фильма Алексей Красовский собрал при помощи краудфандинга.