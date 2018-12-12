ИА «Ореанда-Новости»Партия "Коммунисты России" (КПКР) высказалась против выступления рэп-исполнителей на Первом канале в новогоднюю ночь в программе «Голубой огонёк» и просит дирекцию телеканала исключить рэперов из программы.

Как сообщают РИА Новости, партия «Коммунисты России» официально потребовала у дирекции Первого канала не включать выступление рэперов в программу новогоднего шоу. Представители партии заявили, что «не против рэпа как такового», однако программа «Голубой огонёк», которая выходит в эфир уже много лет, должна сохранять культурные традиции и показывать высокие образцы художественного творчества и нельзя допустить, чтобы уровень «огонька» опустился «до полного андеграунда».

«К сожалению, в 90-е годы качество программы сильно снизилось в связи с общим культурным кризисом в стране. Но это не значит, что можно снижать планку требований к выступлениям на рейтинговой программе до полного андеграунда», - сказал исполнительный секретарь ЦК КПКР Сергей Малинкович

По словам Малинковича, творчество рэперов не соответствует статусу программы, потому что эти исполнители «не касаются важных тем, серьезно не работают над текстами и музыкой своих произведений».

В этом году на «Голубом огоньке» выступит рэпер Баста (Василий Вакуленко), так как формат шоу изменился еще год назад. "Я буду выступать в новогоднюю ночь на Первом канале, записал песню. Но в прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых заседаний в закрытом помещении", — сказал Баста. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст подтвердил, что рэперы будут приглашены на «новогодние огоньки», но кто именно это будет, Эрнст не сообщил.

По России за последнее время прокатилась волна отмены концертов исполнителей. В разных городах были отменены выступления Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона». В поддержку рэперов в Москве прошел концерт, организованный Оксимироном, Бастой и Noize MC «Я буду петь свою музыку». В Министерстве культуры заявили, что ведомство никогда «не запрещало, не запрещает, и не будет запрещать никакие концерты», также Минкульт постарается поддержать творчество рэперов.