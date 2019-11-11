12 ноября в Большом зале Петербургской филармонии впервые в городе прозвучит сочинение Эдуарда Артемьева «Девять шагов к Преображению»: его мировая премьера состоялась в октябре 2018 года в Москве, партитура посвящена дирижёру Владимиру Минину и создана специально для Московского государственного академического камерного хора. Коллектив приедет в Петербург, чтобы участвовать в исполнении произведения, вместе с ним на сцену выйдут Академический симфонический оркестр филармонии, Детский хор Филармонического общества Санкт-Петербурга, Камерный хор "Fortis", сопрано Ольга Шуршина, тенор Иван Ожогин, органист Юрий Семёнов.



Первое исполнение партитуры в Петербурге состоится под управлением Сергея Скрипки, художественного руководителя и главного дирижёра Российского государственного оркестра кинематографии, осуществившего мировую премьеру сочинения год назад. Также на концерте прозвучит музыка Эдуарда Артемьева, написанная для кинофильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «12». Композитор станет специальным гостем вечера.

«”Девять шагов к Преображению” – это реквием, написанный на латинские тексты и исполняемый солистами, симфоническим оркестром, хором и рок-группой», – говорится на официальном сайте Московского камерного хора. Сочинение задумывалось «ещё в 80-х годах под впечатлением от знакомства с текстами латинских молитв и мелодикой их звучания. В середине 90-х было закончено 3 номера: Dies Irae, Lacrimosa и Credo. Затем композитор взял паузу, которая длилась до 2017 года», когда поводом для окончания партитуры стал юбилей Владимира Минина. Сочинение объединило «девять частей из тринадцати, которые предписывает канон, кроме того, по художественному замыслу автора изменен порядок номеров».

«Я часто использую рок-группу, рок-инструменты: дисторшн-гитары, бас-гитары, синтезаторы — без этого не обхожусь уже давно, – комментирует композитор инструментальный состав сочинения, – Я по-другому не слышу, мне симфонического оркестра мало. Мне нужен саунд, который придумали рок-музыканты, мой любимый саунд. Сияющий, могучий».

Программа из музыки Эдуарда Артемьева входит в абонемент «Концерты во фраках и в джинсах», ведущий – Александр Малич.