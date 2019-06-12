Государственная премия в области гуманитарной деятельности направлена на установление нравственных ценностей и сплочение российского общества. Родион Щедрин, который является одним из самых исполняемых композиторов второй половины прошлого века, получил из рук российского президента эту почётную награду.Большое количество музыкальных разноплановых произведений услышали любители музыки благодаря творческой деятельности Родиона Щедрина. Всё его творчество отличается приверженностью русским ценностям и идеям, восхваляя в них духовное наследие страны.Свыше 60 лет произведения Щедрина популярны в постановках крупнейших мировых театральных организаций. Известные музыканты и оркестры до сих пор воспроизводят творческое наследие Щедрина со сцен мировых концертных залов. Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трёх симфоний и четырнадцати концертов. Многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам также входит в творческий багаж лауреата.Её обладателями в разное время были патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижёр Валерий Гергиев, президент Франции Жак Ширак, а также король Испании Хуан Карлос I.