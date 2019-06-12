12.06.2019, 19:52
Композитор Родион Щедрин стал обладателем госпремии
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, в государственный праздник День России, глава российского государства Владимир Путин вручил госнаграду композитору и пианисту, народному артисту Советского Союза Родиону Щедрину.
Государственная премия в области гуманитарной деятельности направлена на установление нравственных ценностей и сплочение российского общества. Родион Щедрин, который является одним из самых исполняемых композиторов второй половины прошлого века, получил из рук российского президента эту почётную награду. Во время вручения госпремии Путин в своей поздравительной речи отметил, что талант Щедрина и как композитора, и как общественного деятеля поражает своими масштабами. Большое количество музыкальных разноплановых произведений услышали любители музыки благодаря творческой деятельности Родиона Щедрина. Всё его творчество отличается приверженностью русским ценностям и идеям, восхваляя в них духовное наследие страны.
Музыкальное творчество композитора Щедрина абсолютно отвечает принципам вручения этой награды – артист выполняет важную миссию просвещения и консолидации людей из разных стран. Свыше 60 лет произведения Щедрина популярны в постановках крупнейших мировых театральных организаций. Известные музыканты и оркестры до сих пор воспроизводят творческое наследие Щедрина со сцен мировых концертных залов. Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трёх симфоний и четырнадцати концертов. Многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам также входит в творческий багаж лауреата.
Государственная премия в области гуманитарной деятельности является почётной наградой. Её обладателями в разное время были патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижёр Валерий Гергиев, президент Франции Жак Ширак, а также король Испании Хуан Карлос I.
Государственная премия в области гуманитарной деятельности направлена на установление нравственных ценностей и сплочение российского общества. Родион Щедрин, который является одним из самых исполняемых композиторов второй половины прошлого века, получил из рук российского президента эту почётную награду. Во время вручения госпремии Путин в своей поздравительной речи отметил, что талант Щедрина и как композитора, и как общественного деятеля поражает своими масштабами. Большое количество музыкальных разноплановых произведений услышали любители музыки благодаря творческой деятельности Родиона Щедрина. Всё его творчество отличается приверженностью русским ценностям и идеям, восхваляя в них духовное наследие страны.
Музыкальное творчество композитора Щедрина абсолютно отвечает принципам вручения этой награды – артист выполняет важную миссию просвещения и консолидации людей из разных стран. Свыше 60 лет произведения Щедрина популярны в постановках крупнейших мировых театральных организаций. Известные музыканты и оркестры до сих пор воспроизводят творческое наследие Щедрина со сцен мировых концертных залов. Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трёх симфоний и четырнадцати концертов. Многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам также входит в творческий багаж лауреата.
Государственная премия в области гуманитарной деятельности является почётной наградой. Её обладателями в разное время были патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижёр Валерий Гергиев, президент Франции Жак Ширак, а также король Испании Хуан Карлос I.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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