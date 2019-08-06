ИА «Ореанда-Новости». На авторов пректа мультсериала "Симпсоны" был направлен судебный иск. 78-летний композитор Альф Клаузен заявил, что его уволили из творческой группы два года назад из-за возраста и предполагаемой инвалидности.

В иске, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, бывший композитор культового мультсериала «Симпсоны» обращает внимание, что увольнение было не обосновано и осуществлялось по факту дискриминации по возрастному признаку и предполагаемой степени ограничения возможностей.

Карьера Клаузена началась в 1969 году. Он работал над фильмами и телешоу "Альф", "Детективное агентство Лунный свет","О, эта наука","Голый пистолет","Последний звездный боец" и другими.

Клаузен 23 раза номинировался на телевизионную премию «Эмми» и дважды выиграл её, получая статуэтки за композиции "Мы помещаем весну в Спрингфилд" и "Вы возвращаетесь".