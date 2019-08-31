ИА «Ореанда-Новости». Текст стихотворения будет представлен артистами театрального центра им. Гоголя в одноименной постановке на первом туре театра в Израиле. Об этом рассказал художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

Он пояснил, что актёры будут играть на русском языке, а текст на иврите будет транслироваться с использованием субтитров. Спектакли состоятся в начале сентября на сцене Камерного театра в Тель-Авиве.

На гастролях в Израиле театр представит спектакли Серебренникова «Мертвые души» и «Кто должен хорошо жить в России». Спектакли пройдут 1, 2 и 4, 5 сентября на сцене Камерного театра в Тель-Авиве. Тур был организован некоммерческим проектом M.ART, который пропагандирует современную русскую культуру в Нью-Йорке, Лондоне и Тель-Авиве.