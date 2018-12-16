ИА "Ореанда-Новости". Режиссёр Андрей Кончаловский считает, что Фонд кино России должен активнее инвестировать в детский кинематограф. Такое заявление лауреат Веницианского кинофестиваля сделал в рамках плановой рабочей встречи Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, в состав которого Кончаловский был включён в ноябре текущего года.

По мнению режиссёра, в настоящее время уделяется недостаточное внимание детскому кино. При этом он отметил, что в Министерстве культуры детское кино идет отдельным пунктом работы, тогда как в фонде кино детские фильмы стоят в ряду прочих. "Я бы попросил сделать отдельный бюджет и внимание к такому вопросу как кинематограф для детей", - обратился Кончаловский к представителям Фонда кино на заседании.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) был организован постановление правительства России в 1995 году. Главными задачами Фонда стали поддержка отечественной кинематографии, повышение её конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, отвечающих интересам страны, популяризация отечественных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.

Советский, российский и американский режиссёр, сценарист и общественный деятель Андрей Кончаловский (урожд. Михалков) родился в 1937 году в семье писателя Сергея Михалкова. Является президентом киноакадемии "Ника". Международное признание Кончаловский получил благодаря и вышедшему в 1974 году фильму "Романс о влюблённых", удостоенному Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах. В 1979 году мелодрама "Сибириада" получила Гран-при Каннского кинофестиваля.