ИА «Ореанда-Новости» Все участники международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдёт в Тель-Авиве (Израиль), обязательно должны сдать кровь для проведения необычного исследования. Участник соревнования артистов со стороны России Сергей Лазарев отметил, что главным спонсором «Евровидения» является предприятие, занимающееся в том числе определением национальной принадлежности по составу крови. Российский певец рассказал, что все конкурсанты подписали документы о разрешении на обнародование результатов анализов и таким образом организаторы конкурса стремятся продемонстрировать и подчеркнуть единство всех участников мероприятия.

Сергей Лазарев будет участвовать в «Евровидении» во второй раз. Он исполнит песню под названием Scream. Букмекеры высоко оценивают шансы российского певца.