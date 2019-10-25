Речь идёт о программе «Вечерний Ургант».

Информация о том, что известный скандальный боец Макгрегор появится в качестве гостя у популярного телевизионного ведущего Ивана Урганта появилась в официальном аккаунте ведущего. В Инстаграме Иван Ургант выложил совместную фотографию с Конором Макгрегором, подписав её: «Конон-варван! Что круче, ММА или МММ? Сегодня» (орфография и пунктуация авторская). Публикация шоумена вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Некоторые комментаторы написали слова восхищения гостем шоу, признав неожиданность и увлекательность выбора. Многие подписчики признали, что это будет интересный выпуск, который обязательно стоит посмотреть.

Напомним, что ирландец Конор Макгрегор известен своей привычкой устраивать из своих боёв яркие шоу. Кроме того, боец часто является автором скандальных высказываний. Боец смешанных боевых искусств выступал даже какое-то время в профессиональном боксе. Выступает в лёгкой весовой категории – его вес равен семидесяти трём килограммам. Уроженец ирландской столицы был чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе. Наиболее яркими и скандальными боями стали соревнования с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Поклонники обоих спортсменов уже продолжительное время наблюдают за состязаниями бойцов.

Напомним, что встреча телеведущего Ивана Урганта и Конора Макгрегора произойдёт сегодня 25 октября. Шоу «Вечерний Ургант» состоится поздним вечером на Первом канале.